Пекин, , 05:20 — REGNUM Посол России в Китае Андрей Денисов обсудил со спецпредставителем китайского МИД Чэн Гопином сотрудничество между Москвой и Пекином в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что встреча дипломатов состоялась 17 марта. Других подробностей переговоров не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта должны состояться переговоры президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Предполагается, что одной из тем для обсуждения будет спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины.