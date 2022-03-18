Тбилиси, 18 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Как заявило министерство образования Грузии, украинские учащиеся, которые не могут продолжить общее образование на Украине из-за «боевых действий» и выражают желание продолжить учёбу в Грузии, будут зачислены в школы в упрощенном порядке, сообщает 17 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Пустой школьный класс

«Желающие продолжить учёбу в Грузии должны подать заявление в желаемую школу. Грузия, как и другие страны, предложит ученикам с Украины учиться в государственных и частных школах на государственном и других языках.

Следует отметить, что согласно действующему положению, иностранный гражданин, желающий продолжить обучение в школе в Грузии, должен обратиться в Национальный центр повышения качества и представить различные виды документов, чтобы было признано образование, полученное в его стране. Согласно решению министра образования и науки, это положение не распространяется на учащихся с Украины, и они смогут продолжить учёбу в Грузии в упрощённом порядке», — говорится в заявлении министерства образования.

Как сообщает грузинское ведомство, учащиеся могут быть зачислены в тот класс, в котором они учились в украинском общеобразовательном учреждении по состоянию на 24 февраля 2022 года.