Москва, 18 марта, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России и Финансовый университет при правительстве РФ 17 марта подписали соглашение о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, включая образование, научную, консультативную и экспертно-аналитическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Со стороны военного ведомства документ подписала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

пресс-служба Минобороны РФ «Подписание этого соглашения позволит выйти на более высокий уровень в областях образования, подготовки кадров и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий».

В рамках сотрудничества планируется усовершенствовать научно-исследовательскую и экспертно-консультационную деятельность, «взаимодействие в области мониторинга расчётов при выполнении государственного оборонного заказа», а также планирование расходов «на обеспечение мероприятий в области международной деятельности РФ с международными организациями».

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил, что потребность в IT-специалистах росла все последние годы по всему миру, и пандемия лишь усилила спрос.