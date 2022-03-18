Москва, 18 марта, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России и Финансовый университет при правительстве РФ 17 марта подписали соглашение о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, включая образование, научную, консультативную и экспертно-аналитическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны РФ

Со стороны военного ведомства документ подписала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«Подписание этого соглашения позволит выйти на более высокий уровень в областях образования, подготовки кадров и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий».
пресс-служба Минобороны РФ

В рамках сотрудничества планируется усовершенствовать научно-исследовательскую и экспертно-консультационную деятельность, «взаимодействие в области мониторинга расчётов при выполнении государственного оборонного заказа», а также планирование расходов «на обеспечение мероприятий в области международной деятельности РФ с международными организациями».

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил, что потребность в IT-специалистах росла все последние годы по всему миру, и пандемия лишь усилила спрос.