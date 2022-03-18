Москва, 18 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Спецоперация России ведется ровно так, как должна вестись, и не нужно слушать рассказы тех, кто сетует на то, что она идет медленно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам политолога, утверждения о том, что всю Украину должны были взять за два дня не выдерживают никакой критики, поскольку такими темпами и просто невозможно пройти такую большую страну как Украина, даже если ей не оказывается сопротивления, а тут имеет место сопротивление со стороны украинской армии и нацистских формирований, которые, к тому же заперли население в городах, что еще сильнее затрудняет процесс.

«Мы идем не по тротуару, мы идем по топи и выстроенным укрепрайонам, где население держали в полуголодном состоянии. А как они укрепрайоны строили? Что они из них создали? Через что приходится пройти русскому солдату, и насколько потрясающа операция, в том смысле, что видно же, что берегут это население в Мариуполе, Волновахе, везде. И видно, как люди относятся», — заявил Кургинян, добавив, что все сетования на скорость — это кровавый анекдот.

Он также добавил, что у русского солдата имеется героическая решимость идти и умирать, которая может быть только тогда, когда есть понимание, что солдат сражается за русскую судьбу везде и всюду, где он находится.