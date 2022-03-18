Спецоперация проходит как надо, русский солдат полон решимости — Кургинян
Москва, 18 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Спецоперация России ведется ровно так, как должна вестись, и не нужно слушать рассказы тех, кто сетует на то, что она идет медленно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
По словам политолога, утверждения о том, что всю Украину должны были взять за два дня не выдерживают никакой критики, поскольку такими темпами и просто невозможно пройти такую большую страну как Украина, даже если ей не оказывается сопротивления, а тут имеет место сопротивление со стороны украинской армии и нацистских формирований, которые, к тому же заперли население в городах, что еще сильнее затрудняет процесс.
Он также добавил, что у русского солдата имеется героическая решимость идти и умирать, которая может быть только тогда, когда есть понимание, что солдат сражается за русскую судьбу везде и всюду, где он находится.