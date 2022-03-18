Хабаровск, , 05:21 — REGNUM Россию ещё будут благодарить за то, что она предотвратила ядерный апокалипсис, заявила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко, комментируя военную спецоперацию на Украине.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Когда-то наш народ победил нацизм. Все мы знаем, насколько дорого обошлась эта победа каждой советской семье…

Вновь под боком у России создана агрессивная профашистская среда. Вновь мы слышим о поставках вооружений и антироссийские лозунги. То, что сейчас происходит на Украине, касается ядерного оружия, и это не только угроза нашей стране, это угроза для всего мира! Атомная бомба может оказаться в руках безумцев. Но наша страна решила иначе!

Обратите внимание, что именно реакторы украинских атомных электростанций сегодня — главный рубеж обороны, главная зона ответственности миротворцев из России.

Пройдёт время, и Россия вновь получит заслуженную благодарность народов мира. Благодарность за то, что наша страна предотвратила ядерный апокалипсис», — цитирует общественника ИА «Хабаровский края сегодня».

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал выступление президента России Владимира Путина. Главный его посыл — у страны хватит внутренних резервов для выполнения раннее заявленных социальных обязательств.