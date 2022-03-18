Москва, 18 марта 2022, 04:49 — REGNUM Бандеровские нацисты, которые удерживают население Мариуполя и других городов Украины в заложниках, расстреливая мирное население не появились из ниоткуда, и в том есть русская вина, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Он добавил, что бандеровские нацисты создали вокруг себя колоссальную фашистскую мифологию подчинили ей коллективное украинское общественное сознание. При это, никаких настоящих попыток разгромить эту мифологию со стороны России не было.
Отметим, что бандеровцы исповедуют крайнюю форму нацизма, по степени жестокости и накаленности превосходящую немецкий. Они делят население на украинцев, «москалей» и «омоскаленных», при этом расправляться с последними двумя категориями, по их убеждению, можно только путем физического устранения. Немецкий нацизм по отношению к евреем допускал и ассимиляцию.