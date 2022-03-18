Москва, , 04:49 — REGNUM Бандеровские нацисты, которые удерживают население Мариуполя и других городов Украины в заложниках, расстреливая мирное население не появились из ниоткуда, и в том есть русская вина, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Униаты на шествии бандеровцев Vpmon.ru

«Мы же это видели, мы же молчали. Мы весь советский период молчали, мы ничего про этих бандеровцев не говорили, мы не показывали, как именно они медленно и меланхолично пробиваю животы детей гвоздями или штыками, мы не показывали, что они творили со своим украинским народом. Почему? А потому что нужно было политкорректность по отношению к ним, а они по отношению к нам соблюдали эту политкорректность?», — задал вопрос Кургинян.

Он добавил, что бандеровские нацисты создали вокруг себя колоссальную фашистскую мифологию подчинили ей коллективное украинское общественное сознание. При это, никаких настоящих попыток разгромить эту мифологию со стороны России не было.

«И как тут можно рассуждать без русской вины за 30 лет, когда мы фактически оставили на растерзание этих гадов население большой европейской страны. Мы же не работали так, как должны были? Мы сейчас каким образом будем учитывать эти ошибки?», — отметил Кургинян.

Отметим, что бандеровцы исповедуют крайнюю форму нацизма, по степени жестокости и накаленности превосходящую немецкий. Они делят население на украинцев, «москалей» и «омоскаленных», при этом расправляться с последними двумя категориями, по их убеждению, можно только путем физического устранения. Немецкий нацизм по отношению к евреем допускал и ассимиляцию.