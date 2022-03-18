Нью-Йорк, США, , 04:38 — REGNUM Бесконтрольная раздача оружия населению киевскими властями стала причиной обстрела очереди за хлебом в украинском городе Чернигове. Такое заявление сделал 17 марта на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточнил российский дипломат, российских военных в городе нет вообще, поэтому к инциденту с обстрелом очереди они причастные быть не могут. Небензя уточнил, что украинские власти, помимо других видов вооружения, выдали населению без всякого контроля 25 тыс. единиц автоматического оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Украине с помощью военных поставок.

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