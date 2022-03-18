Органы исполнительной власти Якутии будут работать круглосуточно
Якутск, 18 марта, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Работу всех ведомств в правительстве Якутии и муниципалитетах намерены сделать бесперебойной. Соответствующее распоряжение сделал на совещании по обеспечению социально-экономической безопасности республики её глава Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе правительства региона.
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Чиновникам также поручено быстрее принимать решения. Такие изменения вводятся с целью сохранить темпы экономического роста в Якутии и выполнить нацпроекты в условиях санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, на обеспечение северного завоза в Якутии потратят 2 млрд рублей бюджетных денег, на сокращение налогов предпринимателям — 2,5 млрд. Всего меры поддержки экономики республики будут стоить порядка 10,5 млрд рублей.