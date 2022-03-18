Вашингтон, 18 марта, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Студия Old Moon, наконец, назвала сроки релиза игры Ghost Song, которую она разрабатывала почти 10 лет — с 2013 года. Об этом 18 марта сообщает портал PCGamesN.

Игра

Ghost Song представляет собой смесь хоррора и метроидвании (игры, похожие на Metroid и Castlevania). Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер, в котором показали кадры с игровым процессом. Пользователи Steam уже могут добавить Ghost Song в список желаемого. Релиз игры состоится до конца 2022 года.

Отметим, что причиной такой долгой разработки Ghost Song является то, что проект изначально финансировался на основе краудфандинга. Игра предложит геймерам выступить в роли робота, пробудившегося от долго сна «на пустынной луне Lorian V». Главный герой будет пытаться понять, кто он такой, где он находится и что с ним произошло.