Тбилиси, , 16:53 — REGNUM Грузинская парламентская оппозиция требует организовать в парламенте Грузии трансляцию выступления президента Украины Владимира Зеленского, сообщает 17 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Об заявила председатель фракции оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе. По словам Деканоидзе, она связывалась с администрацией президента Украины и там подтвердили согласие Зеленского выступить перед грузинскими парламентариями и грузинской общественностью. «Оппозиция также озвучила эту идею, и у меня было важное общение с администрацией Зеленского, и они готовы к тому, что президент Зеленский действительно хочет обратиться к грузинскому обществу из Верховной рады», — сказала Деканоидзе.

Другая оппозиционная партия, «Лело», также призвала на заседании грузинского парламента выслушать выступление Зеленского. Это предложение вызвало раздражение депутатов правящей партии «Грузинская мечта» и шум с их стороны.