Сингапур, 18 марта, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Сингапурская студия General Interactive назвала дату релиза детективной игры Chinatown Detective Agency, выполненной в стилистике киберпанка. Анонсирующий трейлер разработчики опубликовали 17 марта на YouTube-канале компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Chinatown Detective Agency представляет собой «пиксельный» квест в жанре point and click («укажи и щелкни»). Её сюжет расскажет геймерам о приключениях Амиры Дарма — экс-агента Интерпола родом из Сингапура. Амира, будучи частным детективом, путешествует по миру и расследует опасные дела, пытаясь в 2037 году избежать разорения.

Для справки: Chinatown Detective Agency — это вторая игра General Interactive. В сентябре 2017 года студия выпустила необычный симулятор винодела Terroir.