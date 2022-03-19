Москва, 19 марта, 2022, 21:48 — ИА Регнум. ВС РФ следует теснее взаимодействовать с волонтёрами, в т.ч. готовясь снабжать освобожденные от Украины города самым элементарным. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политологБогдан Безпалько.

Hk.npu.gov.ua Сегодня в Харькове

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«В среду, 16 марта в Харькове отключили воду. Нужно заранее, ещё до освобождения города готовить либо запасы бутилированной воды для раздачи населению, либо искать и готовить цистерны для развоза питьевой и технической воды», — сообщил эксперт.

По словам политолога, гуманитарные вопросы становятся важным элементом взаимодействия ВС РФ с населением, особенно в рамках информационно-психологической войны с Западом и глобальными СМИ. Население городов, которые освобождают ВС РФ, остро нуждаются в самом элементарном для выживания. Как только города будут освобождены, туда должны устремиться волонтеры с гуманитарной помощью. Но волонтёров встречает ряд бюрократических и технических препятствий в работе.

«Нет ничего важнее воды и хлеба, а также лекарств. Помимо усилий по организации помощи, стоит наладить сотрудничество с волонтёрами, которые готовы приехать и помогать бесплатно. Они готовы развозить воду и продукты, сидеть и ухаживать за больными, работать в качестве курьеров и т.д. Многие собирают гуманитарную помощь в России, но не знают, как ее ввезти на занятые ВС РФ территории. Волонтеры — это значимый ресурс» — подытожил Безпалько.

Напомним, что 24 февраля стартовала спецоперация по денацификации Украины, в результате которой ВС РФ заняли ряд территорий Украины.