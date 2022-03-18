Париж, 18 марта, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Здание министерства экономики, финансов и восстановления Франции, которое находится на юго-востоке Парижа, было частично эвакуировано из-за поступившей информации об угрозе взрыва, 18 марта сообщило агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

После проверки с использованием служебных собак было установлено, что опасности нет. Эвакуированные сотрудники ведомства вернулись на рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта из терминала аэропорта Софии эвакуировали сотни людей из-за поступившего сообщения о подозрительном порошке в служебном помещении. Тревога оказалась ложной.