Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Режиссёры Кристофер Нолан и Джордан Пил сотрудничают с компанией IMAX в рамках проекта по созданию новых видеокамер. Об этом 17 марта сообщил портал We Got This Covered.

Камера jackmac34

Отмечается, что к работе также привлечены специалисты компаний Kodak, Panavision и Fotokem. Кроме Нолана и Пила создавать новые устройства инженерам помогают кинооператоры Линус Сандгрен («Не время умирать»), Брэдфорд Янг («Прибытие»), Рэйчел Моррисон («Ферма «Мадбаунд», «Чёрная пантера»), а также давний партнёр Нолана Хойте ван Хойтема.

Новые технологии сейчас используются на съёмочных площадках фильмов «Оппенгеймер» и «Нет». К 2024 году IMAX планирует применить их при создании ещё четырёх картин.

Напомним, премьера картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» запланирована на 21 июля 2023 года. Хоррор «Нет» Джордана Пила выйдет на большие экраны в июле 2022 года.

