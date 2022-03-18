Красноярск, , 03:52 — REGNUM В пятницу, 18 марта, в Красноярске будет облачно, временами небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Столбы, Красноярск

В 07:40 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 18 на 19 марта ожидается до −15… −12 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость западного, юго-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В субботу, 19 марта, в Красноярске до −7… −3 °C, облачно, временами небольшой снег. Ночью — до −8… −6 °C.

В воскресенье, 20 марта, в Красноярске ожидается до −4… −1 °C днём и до −11… −7 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый южный ветер до 17−22 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий, НМУ) продлён в городе Ачинске Красноярского края до 19 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В красноярском Ачинске продлили режим «чёрного неба»