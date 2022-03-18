Париж, 18 марта, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Программу из 100 реформ намерен реализовать президент Франции Эммануэль Макрон, в случае победы на предстоящих президентских выборах, в которых он собирается принять участие. Программа была представлена 17 марта Макроном французским избирателям на пресс-конференции в в коммуне Обервилье к северу от Парижа.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Брошюры, в которых представлен текст на 24 страницах, куда вошли 100 предложений французского лидера касательно реформ, избиратели получат по почте. В программе основное внимание уделяется социальной и экономической политике.

Стоимость своих предложений Макрон оценивает в €50 млрд. К данным расходам экономисты добавляют еще €15 млрд, в связи с обещанием Макрона сократить налоги. В частности, к концу своего нового президентского срока Макрон обещает обеспечить в стране полную занятость, и гарантии самодостаточности Франции в области продовольствия.

Кроме того, в предвыборной программе предусмотрены образовательные программы и финансирование для поддержки молодых фермеров, инвестиции в область цифровых технологий, самостоятельность в оборонной промышленности.

Макрону понадобилось четыре часа для изложения своей предвыборной программы полностью на пресс-конференции. Президент Франции позднее других кандидатов заявил об участии в предвыборной компании, так как, по его словам, был занят международными делами.

Выборы во Франции состоятся 10 и 24 апреля, в два тура. Конституционный совет зарегистрировал 12 претендентов на пост главы государства. При этом Макрон в последнее время стал лидером рейтингов, социологи прогнозируют, что за него в первом туре может проголосовать до трети избирателей, ему приписывают 31% голосов, что больше, чем у любого другого кандидата в президенты.