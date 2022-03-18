Владивосток, , 19:31 — REGNUM В Приморье в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» построят новые школы и детские сады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Нацпроект Permkrai.ru

Читайте также: С помощью нацпроекта безработные Приморья получают новые профессии

«Президент поставил задачу исполнять национальные проекты, и мы будем их исполнять, в том числе с опережением. Сделать предстоит очень много. Мы сдадим три новые школы — во Владивостоке, Тернее и Волчанце, три новых детских сада — во Владивостоке, Артеме и селе Вольно-Надеждинское. Отремонтируем 92 километра дорог. Будут приводиться в порядок дворы и общественные пространства — всего 120 в 22 муниципалитетах. Ни одной копейки отсюда не планируется снимать. Выполним всё в полном объёме», — сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Также в рамках нацпроектов планируется создать 16 скейт-площадок в 12 муниципалитетах, приобрести 87 автомобилей скорой помощи и провести капитальный ремонт в 21 медучреждении.

«Реализация нацпроектов, особенно в нынешней ситуации, важна для муниципалитетов Приморья. Нужно не только строить новые школы, но и действующие содержать, ремонтировать, модернизировать. В местных бюджетах, как правило, на это денег не хватает. И нацпроект в этом — в помощь. Для жителей сёл и посёлков важна и инфраструктура, и благоустройство. В последнее время в рамках нацпроектов активно устанавливают скейт-площадки, которые востребованы детьми разных возрастов, приводят в порядок дворовые территории, парки, скверы. Власти Приморья участвуют во всех федеральных программах и привлекают средства в регион»,— сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» проводится профессиональное обучение и переобучение.