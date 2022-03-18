Киев, , 15:09 — REGNUM Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины, сообщает 17 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский танец George Kvizhinadze

Об этом заявила бывший начальник национальной полиции Украины, а ныне депутат грузинского парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

«Тем временем, генерал Георгий Лордкипанидзе стал заместителем директора контрразведки Украины. Очень ответственная и важная работа в условиях войны», — сказала Деканоидзе.

Напомним, что грузинские власти начало расследование в отношении Лордкипанидзе. Его обвиняют в том, что он помог бывшему президенту Михаилу Саакашвили въехать в Грузию. Прокуратура возбудила уголовное дело и утверждает, что «Георгий Лордкипанидзе знал, что Саакашвили планировал незаконно пересечь грузинскую границу, и, чтобы помочь ему, он разработал и спланировал в какое время, какими средствами, каким маршрутом и каким способом осуществить незаконное пересечение государственной государственной границы Грузии».