Грузинский генерал стал заместителем начальника украинской контрразведки
Киев, 18 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины, сообщает 17 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Об этом заявила бывший начальник национальной полиции Украины, а ныне депутат грузинского парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.
«Тем временем, генерал Георгий Лордкипанидзе стал заместителем директора контрразведки Украины. Очень ответственная и важная работа в условиях войны», — сказала Деканоидзе.
Напомним, что грузинские власти начало расследование в отношении Лордкипанидзе. Его обвиняют в том, что он помог бывшему президенту Михаилу Саакашвили въехать в Грузию. Прокуратура возбудила уголовное дело и утверждает, что «Георгий Лордкипанидзе знал, что Саакашвили планировал незаконно пересечь грузинскую границу, и, чтобы помочь ему, он разработал и спланировал в какое время, какими средствами, каким маршрутом и каким способом осуществить незаконное пересечение государственной государственной границы Грузии».