Москва, 18 марта 2022, 15:04 — REGNUM Необходимо сменить политику на занятых территориях. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
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»На занятых ВС РФ территориях необходимо срочно отключить все украинские телевизионные каналы и поменять информационную повестку. Об этом пишут и просят сами жители, симпатизирующие России», — заявил эксперт.
По словам политолога, также очень осложняет коммуникацию с ВС РФ отсутствие понимания образа будущего.
«Военнослужащие ничего по этому поводу не говорят. Местные жители жалуются, что если ориентироваться на заявления российских дипломатов, то складывается впечатление, что Россия завершит спецоперацию и уйдёт, что порождает нервозность и препятствует сотрудничеству с ВС РФ симпатизантов России. Такие заявления откровенно раздражают местных, потому что жертвовать чем-либо ради воссоединения с Россией они готовы, а ради того, чтобы потом вернулась Украина в каком-то новом виде — нет», — подытожил политолог.
Напомним, что 24 февраля стартовала спецоперация по денацификации Украины, в результате чего ВС РФ уничтожили значительную часть военной инфраструктуры Украины и заняли часть территорий.