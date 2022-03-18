Вашингтон, 18 марта, 2022, 03:39 — ИА Регнум. После того, как в рамках очередной трансляции State of Play показали трейлер будущей игры Hogwarts Legacy, многие геймеры начали высказывать опасения по поводу возможного появления в ней микротранзакций. Об этом 18 марта сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Hogwarts Legacy

Некоторые зрители заметили, что в кадрах с игровым процессом Hogwarts Legacy были показаны станции для приготовления зелий, рядом с которым расположены таймеры. Геймеры сразу же обратили внимание на эту механику и предположили, что впоследствии разработчики смогут использовать её для введения микроплатежей, т. е. что они будут предлагать уменьшать время приготовления зелий за отдельную плату.

Позже менеджер по связям с общественностью студии Avalanche Software Чендлер Вуд опубликовал в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ) пост, в котором развеял сомнения игроков. «Мы заметили, что поднимается этот вопрос, и хотим внести ясность. В Hogwarts Legacy нет микротранзакций», — написал Вуд.

Ранее Avalanche Software объявила, что релиз Hogwarts Legacy состоится в конце 2022 года. В трейлере, вышедшем в рамках State of Play, разработчики впервые показали игровой процесс.