Нью-Йорк, США, 18 марта, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Старейшее в США финансовое учреждение, Bank of New York Mellon, заявило о приостановке инвестиций в российские ценные бумаги и направление $1 млн на «гуманитарные усилия» на Украине, в том числе, на помощь своим сотрудникам. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба банка.

geralt Ценные бумаги

пресс-служба Bank of New York Mellon «BNY Mellon прекратил осуществление новых банковских операций в России и приостановил покупку российских ценных бумаг».

В опубликованном на сайте банка заявлении отмечается, что эти действия, в совокупности с последствиями антироссийских санкций правительства США, приведут к единовременному сокращению выручки банка примерно на $100 млн в первом квартале, а также повлияют на доход 2022 года ещё примерно на $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нидерландов за период с 24 февраля заморозили размещённые в стране российские активы стоимостью более €200 млн (около $220 млн) в рамках санкций, объявленных Западом в связи с проведением Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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