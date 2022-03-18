Санкт-Петербург, , 03:18 — REGNUM Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области объявил тендер, в рамках которого планируется выбрать подрядчика на контракт с максимальной стоимостью 2 084 978 652 рубля. В его задачи входит достройка двух корпусов в проблемном жилом комплексе в п. Янино-1 Всеволожского района. Итоги тендера подведут 6 апреля 2022 года, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Работы должны быть завершены не позднее 23 месяцев с момента заключения договора.

ЖК «Яркий» в Янино-1 начинала строить компания «Норманн ЛО», признанная банкротом в 2019 году. Речь идёт о строительстве корпусов А и Б, права на которые фонд получил в рамках соглашения с конкурсным управляющим бывшего застройщика.

Напомним, ранее по схожей схеме был определен подрядчик для жилого комплекса «Рябиновый сад» в Янино-2 Всеволожского района. Контракт подписали на 806 млн рублей. Работы планируется завершить за два года.