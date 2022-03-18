Москва, , 03:11 — REGNUM России нужна специальная служба по приёму репатриантов. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Русские в Кракове Андрей Выползов © ИА REGNUM

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«Я не сомневаюсь, что Закон о репатриации будет принят. Для того, чтобы он работал, нужно создать специальную службу, которая будет обеспечивать имплементацию закона, наподобие израильской спецслужбы «Натив», — заявил эксперт.

Спецслужба должна обеспечить необходимый анализ, интеллектуальное обоснование и практическое воплощение Закона о репатриации, считает политолог.

Напомним, что 24 февраля стартовала спецоперация по принуждению Украины к денацификации и демилитаризации, после чего на русских людей и граждан РФ за рубежом начались гонения.