Москва, 18 марта 2022, 03:11 — REGNUM России нужна специальная служба по приёму репатриантов. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Я не сомневаюсь, что Закон о репатриации будет принят. Для того, чтобы он работал, нужно создать специальную службу, которая будет обеспечивать имплементацию закона, наподобие израильской спецслужбы «Натив», — заявил эксперт.
Спецслужба должна обеспечить необходимый анализ, интеллектуальное обоснование и практическое воплощение Закона о репатриации, считает политолог.
Напомним, что 24 февраля стартовала спецоперация по принуждению Украины к денацификации и демилитаризации, после чего на русских людей и граждан РФ за рубежом начались гонения.