Сургут, Югра, 18 марта, 2022, 03:05 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) осуждена бывшая сотрудница банка за хищение 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура ХМАО.

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Установлено, что с 2017 по 2019 год, будучи сотрудницей банка, женщина переводила деньги с банковских счетов клиентов на свои счета. В результате её преступных действий банку причинён ущерб на сумму более 19 млн рублей.

Экс-сотрудница банка признана виновной по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако исполнение приговора отсрочено до достижения ребёнком осуждённой 14 лет.

Кроме того, женщина должна вернуть более 19 млн рублей, похищенных со счетов клиентов банка. Отмечается, что в ходе следствия она уже возместила один миллион рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожилую жительницу Челябинска отправили в колонию за хищение муниципальной квартиры.