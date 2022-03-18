Москва, , 03:03 — REGNUM Управление дорожно-мостового строительства Москвы объявило крупный тендер по выбору подрядчика на реализацию одного из этапов реконструкции Киевского шоссе. Итоги подведут 6 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Шоссе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Максимально возможная цена контракта — 3 070 208 189 рублей при авансе 30%.

По условиям контракта, работы должны быть выполнены за 690 календарных дней. В задачи входят проектно-изыскательские и строительные работы по проекту «Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51−65 км. Первый этап. Реконструкция Киевского шоссе на участке от 51 км до 53 км».

«Район проектных работ ограничен: 51+806 км Киевского шоссе (в районе ЦКАД) — 53+106 км Киевского шоссе», — уточняется в техзадании.

Напомним, также летом 2022 года в столичном регионе планируют запустить автодвижение по новому Внуковскому шоссе.