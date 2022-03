Лос-Анджелес, США, , 02:59 — REGNUM В сеть выложили первые кадры фантастического фильма Dual, главную роль в котором исполнит Карен Гиллан. Изображения были опубликованы 18 марта на портале We Got This Covered.

Кинозал Myhome.ru

В центре повествования картины будет находиться девушка Сара, которая решает клонировать себя после того, как у неё диагностируют неизлечимую болезнь. Главная героиня считает, что это поможет её друзьям и близким. После того, как Саре чудесным образом удаётся выздороветь, ей приходится вступить в смертельную схватку со своим клоном.

Напомним, Карен Гиллан исполняет роль Небулы в кинокомиксах Marvel. Она также сыграла Эми Понд в британском сериале «Доктор Кто».

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Пайн рассказал о фильме «Подземелье драконов» на основе настольных игр