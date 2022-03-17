Бейрут, 18 марта, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Заморозка активов семи ведущих банков Ливана повлечет за собой проблемы для финансовой стабильности страны, заявил премьер-министр республики Наджиб Микати, сообщает пресс-служба ливанского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Обоснованность таких действий вызывает сомнения. Похоже, что прокурор устроила популистское шоу, за которое придется дорого расплачиваться», — заявил Микати.

Он добавил, что блокировка активов финансовых учреждений подрывает доверие ко всей банковской системе Ливана.

Ранее прокурор Ливана Гада Аун наложила арест на активы главы банка Credit Libanais Тарека Халифы. Также были арестованы средства Fransabank и пяти других финансовых учреждений республики. По словам прокурора, блокировка производилась в связи с делом об исчезновении из страны $8 млрд во время действия в республике запрета на вывоз валюты.