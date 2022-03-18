Южно-Сахалинск, , 02:49 — REGNUM Жители Донбасса не виноваты в том, что сейчас происходит. Вся вина лежит на нацистской Украине. Такое мнение высказала заместитель главного врача по медицинской части городской больницы Южно-Сахалинска Елена Ясакова.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«То, что творила нацистская власть Украины по отношению к Донбассу это очень жестоко и несправедливо. Я, как и весь наш коллектив, поддерживаем решение президента России Владимира Путина. Мы одобряем проведение спецоперации на Украине и освобождение людей, которые были в заложниках у этой нацистской власти. Я считаю, что люди Донбасса не виноваты в происходящем. Мы с ними родные по духу и по крови. В данной ситуации мы просто обязаны им помочь», — сказала Ясакова.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти готовы поддержать любые предложения, направленные на улучшение гуманитарной ситуации на Украине. Об этом заявил постоянный представитель Китая при Организации Объеденных Наций Чжан Цзюнь 17 марта на заседании Совета Безопасности ООН.