Одинцово, Московская область, , 02:43 — REGNUM На повторные торги пакет акций подмосковной телерадиокомпании «Одинцово», находящейся в муниципальной собственности, будет выставлен по той же цене, что и месяц назад — 542,119 млн рублей. Всё также не планируется заключать контракт при поступлении единственной заявки. Итоги тендера подведут 1 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Сумма задатка составит 108 439 800 рублей, а шаг аукциона — 1 млн рублей.

Напомним, прошедший 21 февраля 2022 года аукцион был признан не состоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. В целом планируется реализовать пакет акций, который составляет 100% уставного капитала муниципального актива в области телерадиовещания.

По открытым данным, АО было поставщиком почти 200 государственных контрактов на общую сумму более 900 млн рублей.