Нью-Йорк, США, , 02:33 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 марта ростом на фоне итогов заседания ФРС и получения держателями российских суверенных облигаций купонных выплат в долларах США.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 417,66 пункта (1,23%), до уровня 34 480,76 пункта. S&P 500 подорожал на 53,81 пункта (1,23%), до уровня 4411,67 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 178,23 пункта (1,33%), до уровня 13 614,78 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $8,14 (8,56%), до уровня $103,18 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 марта ростом на фоне итогов заседания ФРС.

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