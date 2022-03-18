Нью-Йорк, США, , 02:30 — REGNUM Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён, исполнившая в сериале «Игра в кальмара» роль девушки Кан Се Пёк, присоединилась к проекту сериала Disclaimer, который выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV Plus. Об этом 17 марта сообщил портал The Wrap.

Постер сериала «Игра в кальмара»

Ранее стало известно, что в этом шоу также будут сниматься Кейт Бланшетт и Кевин Клайн. Сериал, название которого можно перевести как «Оговорка» или «Отказ от ответственности», будет выполнен в жанре психологического триллера. В качестве режиссёра, сценариста и продюсера проекта выступает Альфонсо Куарон.

Для справки: в основу шоу Disclaimer ляжет одноимённый роман писательницы Рене Найт. Сюжет расскажет о том, как однажды на столе известной тележурналистки Кэтрин Рэйвенскрофт (Бланшетт) появляется роман, написанный мужчиной-вдовцом (Клайн). Героиня начинает знакомиться с книгой и с ужасом понимает, что в романе изложена давняя история, в которой она является ключевым персонажем.