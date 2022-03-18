Ереван, , 02:34 — REGNUM Подавляющая часть армянского общества считает Турцию главной угрозой для безопасности страны и недовольно внешней политикой властей Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта сообщил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Александр-Габриэль Декан. Янычары патрулируют Смирну. 1831

«Акция протеста прошла сегодня в Ереване перед зданием МИДа. Она была связана именно с политикой, которую проводят армянские власти в вопросе Арцаха и с процессом нормализации отношений Армении с Турцией. Недавно министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому СМИ заявил, что подавляющее большинство армянского общества выступает за нормализацию отношений с Турцией. Однако это не соответствует действительности, так как все недавние опросы на эту тему показали, что более 90% граждан видят в Турции угрозу для Армении. Политика армянских властей вызывает большие вопросы у общественности», — сказал эксперт.

Напомним, что армянские власти заявили о готовности Еревана установить дипломатические отношения с Анкарой и открыть границу между двумя странами.