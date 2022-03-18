Ханты-Мансийск, , 02:23 — REGNUM В Югре традиционно отдельные категории граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне получат выплаты, которые будут сделаны до 1 мая в беззаявительном порядке. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

А именно, 20 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, узники концлагерей.

До 10 тысяч рублей будет выплачено труженикам тыла; вдовам погибших, умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий; родителям погибших военнослужащих.

По две тысячи рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, либо потерявшие родителей — участников Великой Отечественной войны, погибших в годы её проведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области свыше 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и дети войны получат традиционную материальную поддержку ко Дню Победы.

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