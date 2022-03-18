Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Разведданные для использования их против Вооружённых сил России, привлечённых к проведению спецоперации на Украине, передаёт Киеву Вашингтон. Такое заявление сделал 17 марта заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри, в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам ВС палаты представителей Конгресса США.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Малтри назвал работу разведуправления точной и своевременной и отметил, что разведывательная информация, которая передаётся Киеву, существенно меняет положение дел и на её основе можно предпринимать дальнейшие действия.

По мнению Малтри, таким образом оказывается поддержка украинскому правительству, и указал, что Киев доволен предоставляемой информацией.

Подробнее говорить публично на данную тему Малтри отказался, как отказались вести конкретный разговор на данную тему начальник разведывательного управления министерства обороны США Скотт Беррьер и глава киберкомандования американских ВС и одновременно директор агентства нацбезопасности США, которое отвечает за радиоэлектронную разведку, Пол Накасоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала непростительными в глазах мирового сообщества действия России на Украине.

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