Москва, , 02:16 — REGNUM Разумная цензура в России становится необходимостью. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

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«В условиях, когда государство находится в опасности и когда все правила в международных отношениях перестали действовать, разумная цензура становится необходимостью. Нам нужно исходить из своих национальных и государственных интересов, а не опасений быть обвинёнными в цензурировании информационных потоков. Прервать поток лжи — это не цензура, это необходимость», — заявил эксперт.

По мнению политолога, весьма странным является факт того, что президент Украины Владимир Зеленский выступает в программе «Евроньюс», которая транслируется в российском эфире.

«Зеленский давно уже превратился из человека в функцию, из президента — в актёра на троне, фейкомёта и ретранслятора лжи. Точно так же, как и сам телеканал «Евроньюс»» — заключил Безпалько.

Напомним, что 16 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Его речь в прямом эфире транслировал телеканал «Евроньюс».