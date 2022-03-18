Лос-Анджелес, США, , 02:11 — REGNUM Крис Пайн, участвующий в кинопроекте «Подземелье драконов» на основе известной системы настольных ролевых игр Dungeons & Dragons, рассказал о том, на что будет похожа картина. Интервью с ним было опубликовано 17 марта на портале Collider.

«Dungeons & Dragons. Art & Arcana. Визуальная история игры» Hobbyworld.ru

«Что ж, я скажу, что мы чертовски весело провели время, делая это. Было много смеха», — сказал Пайн, отметив, что новая адаптация Dungeons & Dragons будет чем-то вроде смеси из сериала «Игра престолов», и фильмов 70-х и 80-х годов XX века «Принцесса-невеста», «Монти Пайтон и Священный Грааль» и «Балбесы».

"Мой персонаж — он лучший организатор вечеринок. Я думаю, он (фильм — ИА REGNUM) получится действительно хорошим. Я имею в виду, что чёрт его знает, но думаю, что наши шансы высоки», — добавил актёр.

Напомним, снимают картину Джон Фрэнсис Дейли («Кости») и Джонатан Голдштейн («Ночные игры»), они же выступили в качестве авторов сценария. Ожидается, что картина выйдет в прокат США в марте 2023 года. Кроме Криса Пайна в проекте участвуют, Мишель Родригес, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж, Хью Грант, София Лиллис, Хлоя Коулман, Джейсон Вонг и другие.

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