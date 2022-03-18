Нью-Йорк, США, , 02:06 — REGNUM Китайские власти готовы поддержать любые предложения, направленные на улучшение гуманитарной ситуации на Украине. Об этом заявил постоянный представитель Китая при Организации Объеденных Наций Чжан Цзюнь 17 марта на заседании Совета Безопасности ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дипломат добавил, что в Пекине надеются на то, что Совбез ООН сможет «объединиться и показать конструктивное взаимодействие».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что «все мировое сообщество» хотело бы прекращения боевых действий на Украине.

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