Ханты-Мансийск, , 02:02 — REGNUM В Югре внесены изменения в единый стандарт транспортного обслуживания населения. Отныне общественный транспорт должен стать безопаснее и комфортнее, сообщает региональный оперативный штаб.

Общественный транспорт Tatarstan.ru

Стандарт транспортного обслуживания дополняется низким полом автобуса, приспособлениями для заезда и креплениями инвалидной коляски, а также аудио и видео трансляциями информации. Помимо этого общественный транспорт должен быть оборудован приспособлениями для безналичной оплаты проезда, кондиционерами, подогревом салона и видеонаблюдением.

Глава региона Наталья Комарова поручила департаменту дорожного хозяйства и транспорта ХМАО установить сроки внедрения стандарта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ижевске появятся первые выделенные полосы для общественного транспорта.

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