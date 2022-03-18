Ереван, 18 марта 2022, 02:22 — REGNUM Никол Пашинян под руководством Запада идёт на уступки Азербайджану по статусу Нагорного Карабаха и на уступки Турции по проблеме геноцида армян 1915 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Никол Пашинян
Никол Пашинян
Primeminister.am

«Основной и важный посыл этих пяти пунктов заключается в том, что армянская сторона отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. Мы знаем, что на сегодняшний день существует проблема статуса Арцаха, которая должна быть решена в будущем. Азербайджан постоянно говорит, что нет больше никаких проблем вокруг Арцаха. Сейчас Баку и Анкара при патронаже США и Британии пытаются ускорить процесс подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, пока Россия занята Украиной. Власти Армении также заигрывают с Западом, и мы видим, что в ответ на азербайджанские провокации Армения готова к уступкам, в том числе и по Арцаху и нормализации отношений с Анкарой в обход вопроса признания геноцида армян со стороны Турции. Политика Пашиняна носит в себе большие угрозы для армянской государственности», — сказал эксперт.

Напомним, что Баку передал Еревану предложения из пяти пунктов о нормализации отношений между странами. В свою очередь, Армения заявила о готовности установить дипломатические отношения с Турции и открыть армяно-турецкую границу.