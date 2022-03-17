Ереван, 18 марта, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Никол Пашинян под руководством Запада идёт на уступки Азербайджану по статусу Нагорного Карабаха и на уступки Турции по проблеме геноцида армян 1915 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Основной и важный посыл этих пяти пунктов заключается в том, что армянская сторона отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. Мы знаем, что на сегодняшний день существует проблема статуса Арцаха, которая должна быть решена в будущем. Азербайджан постоянно говорит, что нет больше никаких проблем вокруг Арцаха. Сейчас Баку и Анкара при патронаже США и Британии пытаются ускорить процесс подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, пока Россия занята Украиной. Власти Армении также заигрывают с Западом, и мы видим, что в ответ на азербайджанские провокации Армения готова к уступкам, в том числе и по Арцаху и нормализации отношений с Анкарой в обход вопроса признания геноцида армян со стороны Турции. Политика Пашиняна носит в себе большие угрозы для армянской государственности», — сказал эксперт.

Напомним, что Баку передал Еревану предложения из пяти пунктов о нормализации отношений между странами. В свою очередь, Армения заявила о готовности установить дипломатические отношения с Турции и открыть армяно-турецкую границу.