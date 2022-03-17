Москва, 18 марта, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась в возрасте 72 лет, 18 марта сообщил на своем сайте российский Союз кинематографистов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Она сыграла в таких фильмах как «Раба любви» (1975), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976), «Почти смешная история» (1977), «Молодая жена» (1978), «Старый новый год» (1980), «Последний побег» (1980), «Любимая женщина механика Гаврилова» (1982) и других.

С 1989 года Назарова перестала сниматься в кино из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта стало известно о смерти российского актера театра и кино Евгения Сытого. Ему было 52 года.