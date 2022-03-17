Париж, 18 марта, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Стратегия Humankind в апреле 2022 года получит обновление Vitruvian, которое внесёт в игру ряд важных изменений. Об этом 17 марта сообщил портал PCGamesN.

Humankind.game Humankind

Патч решит несколько проблем с балансом, а система уведомлений игры получит новые опции. Кроме того, в Humankind будет улучшена система религий и «многое другое». Студия Amplitude также исправит ошибку, связанную с с осадными орудиями: теперь геймеры больше не будут терять доступ к тем их них, которые используются во время войны. Разработчики рассказали о некоторых изменениях в новом трейлере.

Напомним, релиз Humankind состоялся 17 августа 2021 года. Эта стратегия в жанре 4X («изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай») в сентябре 2021-го возглавила рейтинг самых продаваемых ПК-игр.