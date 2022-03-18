Степанакерт, , 02:18 — REGNUM Сообщения о выводе значительной части российских миротворцев из Карабаха не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

«Я доверяю только официальным заявлениям российской стороны по вопросу миротворческой миссии в Арцахе. На данный момент нет подобных заявлений, а это значит, что миротворцы продолжают находиться в Арцахе и выполняют свою миротворческую миссию достаточно хорошо», — сказал эксперт.

Напомним, что в некоторых азербайджанских СМИ появились сведения о том, что значительная часть российского миротворческого контингента была выведена их Нагорного Карабаха в Армению, откуда будет переброшена на Украину.