Степанакерт, 18 марта, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Сообщения о выводе значительной части российских миротворцев из Карабаха не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Я доверяю только официальным заявлениям российской стороны по вопросу миротворческой миссии в Арцахе. На данный момент нет подобных заявлений, а это значит, что миротворцы продолжают находиться в Арцахе и выполняют свою миротворческую миссию достаточно хорошо», — сказал эксперт.

Напомним, что в некоторых азербайджанских СМИ появились сведения о том, что значительная часть российского миротворческого контингента была выведена их Нагорного Карабаха в Армению, откуда будет переброшена на Украину.