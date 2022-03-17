Солт-Лейк-Сити, США, 18 марта, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Avalanche Software назвала новые сроки выхода игры Hogwarts Legacy, релиз которой состоится на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Анонсирующий трейлер был показан 17 марта на YouTube-канале PlayStation.

Скриншот с YouTube Hogwarts Legacy

Разработчики объявили, что игра выйдет в продажу в праздничный период 2022 года (в США он приходится на декабрь). Отметим, что в новом трейлере Avalanche Software впервые показала игровой процесс.

Напомним, изначально авторы Hogwarts Legacy планировали выпустить игру в 2021 году, но по ряду причин решили перенести релиз. В основу проекта легла франшиза «Гарри Поттер».