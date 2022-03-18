Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Действия России назвала непростительными в глазах других государств пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя 17 марта ответ Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, на резкие заявления о главе российского государства Владимире Путине президента США Джозефа Байдена.

Джен Псаки Whitehouse.gov

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В ходе регулярного брифинга Псаки сделала утверждение, что Россия является страной, чьи действия непростительны в глазах мирового сообщества. На просьбу предоставить детали расследования «военных преступлений» на Украине, которое проводит белый дом, Псаки пояснила, что подобные случаи изучаются в рамках «юридического процесса».

Как уточнила Псаки, собранная информация пойдёт в международные органы, которые в прошлом преследовали военных преступников в судебном порядке. Псаки подчеркнула, что заниматься вопросом суда будут не США, а международные институты. Соединённые Штаты, по словам Псаки, будут лишь предоставлять собранную информацию по данному вопросу.

Напомним, президент США Байден 16 марта, отвечая на вопрос журналиста, назвал президента России Путина «военным преступником». В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Песков отметил, что заявления Байдена «недопустимой и непростительной риторикой», особенно от лидера государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей по всему миру.

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