Нью-Дели, 18 марта, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Тему предоставления Украине гуманитарной помощи нельзя политизировать, заявил постоянный представитель Индии при ООН Т.С. Тирумурти в ходе заседании Совета Безопасности Организации Объеденных Наций по гуманитарной ситуации на Украине.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

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По его словам, такие вопросы необходимо обсуждать исходя из «принципов помощи, нейтральности и независимости». Дипломат призвал к «незамедлительному прекращению огня» на Украине и использованию переговоров для решения спорных вопросов.

Кроме того, Тирумурти отметил готовность Индии способствовать достижению этого результата в СБ ООН и помочь диалогу между сторонами. Он добавил, что индийские власти выступают за уважение Устава Организации Объеденных Наций, а также международного права, суверенитета и территориальной целостности государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия сохранит свои связи с Россией, поскольку придерживается нейтральной позиции по специальной военной операции РФ на Украине.