Степанакерт, , 02:20 — REGNUM Азербайджанские войска безнаказанно устраивают провокации на линии противостояния, и у властей Армении и НКР нет воли, чтобы дать им отпор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«На фоне событий на Украине Баку начал свои очередные провокации в Арцахе. С азербайджанской стороны начались обстрелы армянских позиций. В результате обстрелов у армянской стороны есть потери среди военнослужащих. В районе села Храморт Аскеранского района Арцаха азербайджанцы начали притеснения по отношению к местным жителям, требуя от них покинуть свои дома. Весь Арцах несколько дней в результате повреждения газопровода был полностью лишен газа. Армянская сторона попыталась устранить проблему, однако азербайджанцы не позволяли отремонтировать газопровод, в связи с чем почти назревала настоящая гуманитарная катастрофа, учитывая холодную зиму. Только 16 марта при посредничестве российских миротворцев удалось достичь консенсуса с азербайджанцами и начать ремонтные работы. Я вижу, что у власти нет воли, чтобы давать отпор азербайджанцам и отвечать на провокации», — сказал эксперт.

Напомним, что в последние дни резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, где произошли обстрелы армянских населённых пунктов.