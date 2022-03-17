Степанакерт, 18 марта, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Азербайджанские войска безнаказанно устраивают провокации на линии противостояния, и у властей Армении и НКР нет воли, чтобы дать им отпор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«На фоне событий на Украине Баку начал свои очередные провокации в Арцахе. С азербайджанской стороны начались обстрелы армянских позиций. В результате обстрелов у армянской стороны есть потери среди военнослужащих. В районе села Храморт Аскеранского района Арцаха азербайджанцы начали притеснения по отношению к местным жителям, требуя от них покинуть свои дома. Весь Арцах несколько дней в результате повреждения газопровода был полностью лишен газа. Армянская сторона попыталась устранить проблему, однако азербайджанцы не позволяли отремонтировать газопровод, в связи с чем почти назревала настоящая гуманитарная катастрофа, учитывая холодную зиму. Только 16 марта при посредничестве российских миротворцев удалось достичь консенсуса с азербайджанцами и начать ремонтные работы. Я вижу, что у власти нет воли, чтобы давать отпор азербайджанцам и отвечать на провокации», — сказал эксперт.

Напомним, что в последние дни резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, где произошли обстрелы армянских населённых пунктов.